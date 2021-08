Campeã do skate, comentarista Karen Jonz tem bordão viralizado e celebra sucesso

Para aqueles que são ligados no universo do skate, o nome Karen Jonz está bem longe de ser uma novidade. Afinal ela, aos 37 anos, é tetracampeã mundial da modalidade. O volume de admiradores da atleta, porém, cresceu nos últimos dias, depois de ela passar a comentar o esporte durante a transmissão das Olimpíadas para o SporTV. Fruto do conhecimento e também do jeito, digamos, mais despojado de falar o esporte. Teve até bordão viralizado: “Ela chegou colocando a xereca na mesa e falando assim: é isso aqui, galera”, comentou ela sobre o desempenho da atleta japonesa Misugo Okamoto, numa das transmissões.