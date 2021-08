Campeã olímpica Beatriz Ferreira participa de torneio em Salvador

A medalhista olímpica no boxe, Beatriz Ferreira participa, neste final de semana, do Torneio das Estrelas. O evento é realizado pela Federação de Boxe do Estado da Bahia – Boxe Bahia dentro do Shopping Bela Vista, em frente à loja Marisa, no Piso L1, Asa Sul.

A programação está prevista para começar a partir das 14h e é aberto ao público. Além de Beatriz, estarão presentes outros atletas da seleção brasileira de boxe como Edson “Kalango”, Ronaldo “Índio” e Isaías Filho “Samurai”.

Beatriz ganhou medalha de prata das Olimpíadas de Tóquio 2020, na categoria 60kg. “Temos muito orgulho de trazer a medalhista baiana Beatriz Ferreira para abrilhantar ainda mais este grande evento, que fomenta as práticas desportivas. O Torneio das Estrelas promete movimentar bastante o final de semana com atrações imperdíveis”, destaca o gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Ticiano Cortizo.