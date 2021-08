Campeã olímpica, Rebeca Andrade vira musa de clipe dos Gilsons, formado por netos de Gil

Desde que voltou de Tóquio com duas medalhas olímpicas, uma de ouro e outra de prata, Rebeca Andrade não para. E seus compromissos profissionais não se restrigem ao esporte. A ginasta também teve seu dia de musa de uma banda de música. Na última quarta-feira, ela gravou um clipe acompanhada do trio Gilsons, formado por José Gil, filho de Gilberto Gil, e Francisco Gil e João Gil, netos do cantor baiano.