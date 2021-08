Campeão da Copa América de 2016, interessa ao Juventude

Caxias do Sul, RS 24 (AFI) – Querendo permanecer na Série A e mudar de patamar o time, o Juventude busca reforços no mercado Sul-Americano. A bola da vez é o atacante chileno que foi campeão da Copa América de 2016, Nicolás Castillo, que defende o América, do México.

CARREIRA DO JOGADOR

Castillo ficou conhecido após sua passagem no Benfica-POR, além do clube português, ele acumula passagens por Club Brugge, da Bélgica, e Mainz, da Alemanha. Além disso, passou pelo Universidad Católica, do Chile, e Pumas e América, ambos do México.

E no ano em que foi campeão da competição continental, foi o melhor momento de sua carreira marcando 26 gols em 33 partidas quando atuava pela Universidad Católica.

Um fator que pode ajudar o Juventude na negociação, é que o treinador do América-MEX não conta com o jogador para a temporada do Campeonato Mexicano. Sendo assim, o jogador estaria disposto a procurar outra equipe.

CAMPANHA DO JUVENTUDE

Atualmente o clube do Alfredo Jaconi, ocupa a décima terceira posição do Brasileiro com 20 pontos, apenas quatros à frente do Grêmio, que é a primeira equipe dentro do Z4.

O Juventude volta a campo no próximo domingo às 16h para enfrentar São Paulo, no estádio Alfredo Jaconi.