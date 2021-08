Campinense-PB 2 x 1 Central-PE – Raposa vence, encaminha vaga e afunda Patativa

Campina Grande, PB, 14 (AFI) – Em um duelo movimentado, o Campinense-PB encaminhou a sua classificação à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Diante do Central-PE a Raposa venceu por 2 a 1 e se firmou no G4. Além disso, afundou a Patativa na lanterna do Grupo A3, praticamente eliminando os pernambucanos da competição

DEU RAPOSA!

Jogando em seus domínios, o Campinense-PB tentou pressionar o Central-PE durante o primeiro tempo. A tentativa, porém, ficou nisso. Sem conseguir ser objetivo e efetivo, a Raposa pouco incomodou a Patativa. Com isso, ambos os clubes fizeram um jogo feio, viram o tempo passar e o intervalo terminou zerado.

Campinense-PB vence o Central-PE pela Série D (Foto: Divulgação/Campinense-PB)

Na volta dos vestiários, o panorama mudou e a partida movimentou. Logo aos três minutos, o placar foi mudado quando Juliano, da Raposa, fez o primeiro e deixou os paraibanos na frente. Poucos minutos depois, porém, veio o empate Patativa, através de Pedro Maycon. A reação, contudo, foi instantânea: no lance seguinte, Fábio Lima fez 2 a 1 e garantiu a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

Campinense-PB e Central-PE voltam a campo no próximo fim de semana pela Série D do Brasileirão. Ambos os times jogarão em seus domínios diante de clubes paraibanos. No sábado, 21, a Raposa receberá o conterrâneo Sousa-PB no Estádio O Amigão, em Campina Grande, às 15h. No domingo, também às 15h, a Patativa recebe o Treze-PB, no Lacerdão, apostando suas últimas fichas numa classificação.