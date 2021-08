Canal exibe ritual satânico ao vivo e apresentadora se explica

Um caso bizarro assustou os telespectadores do canal ABC TV, na Austrália, na noite da última sexta-feira (20). Durante a exibição de um telejornal local um possível ritual satânico começou a passar na TV.

O momento inusitado aconteceu enquanto passava uma reportagem sobre um nova lei que pretende punir qualquer tipo de agressão contra animais a serviço da polícia.

As imagens exibiram um lugar com luzes vermelhas, cruzes invertidas e três pessoas com túnicas pretas, uma delas chegou a dizer “Salve, satanás” antes da transmissão ser cortada. Logo após, a âncora do jornal continuou apresentando as notícias normalmente.

Mais tarde, a jornalista teve que se explicar para os telespectadores e acabou com o mistério: “Foi um erro do sistema e um momento bastante infeliz”, disse em uma rede social. “Estávamos exibindo outra história com aquela filmagem naquela noite”, completou.

Veja o vídeo do momento: