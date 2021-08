Cantora Naiara Azevedo detona Leo Dias: ‘Sempre senti muita pena de você’

Após Leo Dias anunciar o fim do casamento da cantora Naiara Azevedo na manhã desta sexta-feira (27), a artista detonou o colunista nas redes sociais. Nos vídeos gravados, a sertaneja revelou que ao contrário de outros famosos, não tem medo do jornalista, mas sim pena. Leo Dias não se calou e rebateu as falas de Naiara em sua coluna no Metrópoles.

“Recebi um print sobre uma postagem que o Leo Dias fez. Queria falar isso pessoalmente, Leo, mas como você gosta de expor as pessoas nas suas redes, vou usar as minhas para falar com você. Primeiro: eu sempre senti muita pena de você. Deve ser muito difícil ser uma pessoa odiada por todos”, iniciou Naiara.

A cantora ainda afirmou que os famosos que colaboram com o colunista, fazem isso por medo: “Pode ter certeza que a grande maioria só está ao seu lado por medo. Medo de você falar mal delas, mas eu não tenho medo de você. O único medo que eu tenho na terra é a Deus”.

Leo Dias rebate Naiara

Após a repercussão, a cantora apagou todos os stories em que fala mal de Leo Dias. Já o jornalista fez questão de repercutir as falas da sertaneja em sua coluna. Com o título “Naiara sendo Naiara: ela diz ter pena deste colunista, muda de ideia e apaga”, o colunista considerou as ofensas ditas pela cantora como bobagens.

O jornalista afirmou que ‘pesado’ é o clima que a sertaneja deixa por onde passa. “Ela não é uma pessoa de muitos amigos, vive brigando por pouco e sempre discutia com Cabral (ex-marido) na frente de todo mundo, deixando as pessoas ao redor muito constrangidas”, escreveu.

Naiara e Rafael Cabral no dia do casamento | Reprodução: Instagram

Leo Dias ainda informou que procurou a assessoria de Naiara na última quinta-feira (26), mas a resposta recebida não condizia com a realidade. “Como resposta nos foi informado que estava tudo bem, e que os dois estavam apenas em uma viagem de trabalho, mas cada um em um local diferente”, afirmou.

Nesta sexta-feira (27), o colunista disse ter tentado se comunicar com a assessoria novamente, mas não obteve retorno. Ele entrou então teria entrado em contato com pessoas próximas a Naiara, que confirmaram o fim do casamento. O ex-casal só se pronunciou após a revelação de Leo Dias ter sido publicada.