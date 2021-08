Cantora Simone abre jogo sobre processo de emagrecimento: ‘Odeio, mas é o jeito’

Nesta quarta-feira (25), a cantora Simone tirou um tempinho do dia para conversar com os seguidores no Instagram. A artista desabafou sobre seu difícil processo de emagrecimento, além de revelar aos fãs se pretende aumentar a família no futuro.

“Gosta de emagrecer?”, perguntou um seguidor. Simone foi bem sincera na resposta: “Odeio, mas é o jeito”. A cantora iniciou o processo de emagrecimento com dietas e exercícios físicos após o nascimento da sua filha mais nova, Zaya. Ela já afirmou que não passaria por cirurgia de redução de estômago no momento, pois o pós-operatório envolve muitos medicamentos.

Além da questão da perda de peso, a cantora também foi questionada se aumentaria a família no futuro. “Não tenho mais o útero”, explicou. No início deste ano, após o nascimento de Zaya, Simone passou por uma histerectomia, procedimento feito para retirar o órgão. Para divertir os fãs, ela ainda postou um vídeo feito em um check-up onde ela mandava um recado para o marido, Kaká Diniz: “Tô maravilhosa, zero bala, e aí amor, agora só luxo, se prepare, Kaká, que até roda-gigante a gente vai fazer”.

Outra pergunta chamou a atenção da artista baiana: a constante confusão que fazem entre ela e sua irmã. Até hoje, muita gente não sabe diferenciar Simone de Simaria (como Ana Maria Braga, por exemplo), e por isso alguns internautas acreditam que Simone e Kaká Diniz estão se divorciando. “Estou amarrada. Eu não me separei, quem está separada é a Simaria”, esclareceu.