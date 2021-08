Carioca Série C: Léo Flores define jogo contra o Paduano como de ‘seis pontos’ para o Império Serrano

Rio de Janeiro, RJ, 04 (AFI) – Depois de uma goleada por 4 a 0 no dia de seu aniversário de um ano, no domingo, o Império Serrano vai ter um confronto direto amanhã, fora de casa, contra o Paduano. A equipe adversária ocupa a segunda colocação da Série C do Carioca, com os mesmos 31 pontos do Reizinho, que está em terceiro lugar por conta dos critérios de desempate. O goleiro Léo Flores comentou sobre a expectativa para o confronto:

“A expectativa é a melhor possível. A gente vem trabalhando forte porque todos os jogos do campeonato são difíceis. Será mais uma partida complicada e estamos focados e treinando bastante, acertando os erros e buscando acertar dentro do campo”, afirma o camisa 1, que também falou do sobre o que o treinador Marcelo Mariano cobrou da equipe para continuar vencendo.

“O professor Mariano vem falando e destacando a nossa melhora, sempre cobrando a equipe em posicionamento, em velocidade para atacar, em velocidade para recompor na defesa. Ele manteve esses pedidos durante a semana e nós, como sempre, estamos buscando a evolução o tempo todo”.

DISPUTA BOA

Léo Flores também relatou a dificuldade da competição, a importância do confronto para o Império Serrano e a preparação do time pós o jogo de domingo.

“O foco é igual para as outras partidas. Não tem nada de diferente. Olhando a tabela, são seis times para quatro vagas. É um confronto de seis pontos e podemos, com a combinação de resultados, chegar na liderança mais para frente. Como disse, todos os jogos são difíceis.

Se pegarmos as trajetórias dos jogos do Império, vamos ver que todas as partidas foram difíceis e que não tivemos moleza em nenhum jogo. Então a cabeça é mesma, trabalhando sério sempre, independente do adversário. Seguindo na busca do nosso espaço”, explica.

PRÓXIMO DUELO

A partida entre Império Serrano e Paduano ocorre nesta quinta-feira, dia 5, às 15h, no Estádio Antunes, no Recreio dos Bandeirantes, pela 14ª rodada da Série C do Cariocão.