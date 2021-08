Carlinhos Bala, ele mesmo, deixa aposentadoria e acerta com clube nordestino

Barreiros, PE, 09 (AFI) – Carlinhos Bala cansou da aposentadoria. Aos 41 anos, ele foi anunciado, como Rei de Pernambuco, pelo Barreiros, que disputará a Série A2 do Campeonato Pernambucano (equivalente à segunda divisão).

Com passagens pelos três grandes do estado – Náutico, Santa Cruz e Sport -, ele tinha pendurado as chuteiras em 2017, após passagem pelo Taboão da Serra, clube do interior paulista. Agora, retoma a carreira.

“Contamos com o apoio dessa cidade, que vai ser fundamental nessa briga pelo acesso. Muito obrigado a todos”, disse Carlinhos Bala, que também passou por Cruzeiro, Fast, Potiguar, Altos, Frei Paulistano, CRB, Atlético-GO e Beira Mar-POR.

O Barreiros está no Grupo B junto com 1º de Maio, Petrolina, Serrano, Pesqueira, Caruaru City e Ypiranga, adversário da faz primeira apresentação em 11 de setembro no Limeirão.