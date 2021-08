Cartão de crédito e o planejamento financeiro pessoal

Dicas para o seu planejamento financeiro

O planejamento financeiro pessoal pode ser um desafio para muitos, principalmente quando a situação orçamentária está negativa. No entanto, é possível otimizar suas finanças pessoais através de alguns pontos de atenção no que diz respeito ao seu comportamento em relação às finanças. Sendo assim, confira algumas dicas adaptáveis:

O cartão de crédito – nem vilão, nem mocinho!

Para que você possa realizar um planejamento financeiro pessoal é importante que você verifique a sua dívida com o cartão de crédito, caso esteja endividado. Ou ainda, verifique a possibilidade de acordo, caso esteja inadimplente.

O cartão de crédito é visto como um dos grandes vilões financeiros, porém, dá para ter uma relação positiva com ele, desde que haja equilíbrio. Por isso, alguns pontos de atenção podem te ajudar a não se tornar um devedor das instituições financeiras.

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade, bem como, você pode centralizar as suas compras em um único cartão. Além disso, busque ter no máximo dois cartões vigentes. Dessa forma, você poderá melhorar seus controles e minimizar as chances de endividamento futuro.

Verifique seus hábitos de rotina

Através de algumas mudanças em sua rotina você pode gerar economia doméstica no que diz respeito à seus custos fixos. São custos fixos as contas de consumo referentes ao fornecimento de água, energia elétrica, internet, telefone, dentre outras contas de consumo.

Além disso, você pode também verificar em sua rotina possíveis mudanças em seus hábitos variáveis. Por exemplo, você pode trocar uma assinatura de TV a cabo por um streaming, dentre outros pontos.

Crie o hábito de poupar

Para que você modifique a sua vida financeira você deve enxergar a poupança como um hábito. Sendo assim, direcione valores economizados para a poupança, bem como, direcione também os valores referentes a possíveis compras das quais você desistiu.

Dessa forma, você irá alimentar esse hábito que se tornará natural para você, ainda que você acredite que os valores são muito baixos, direcione-os para essa finalidade.

Posteriormente, você poderá elaborar um planejamento mais eficiente voltado para a poupança. Sugerimos que você conheça a metodologia do pote, basta clicar no destaque.

O controle de rotina

Controle a sua rotina por meio de ferramentas de gestão, como o Trello, ou até mesmo por um aplicativo de finanças. Certamente esse controle te ajudará a diminuir seus gastos de forma orgânica.