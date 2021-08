Cartão de crédito sem anuidade: benefícios e opções

Insira o cartão de crédito sem anuidade no seu planejamento financeiro

Muitas pessoas questionam se o cartão de crédito sem anuidade pode ser inserido em um planejamento financeiro. No entanto, é perfeitamente possível que o cartão de crédito sem anuidade seja uma porta de entrada para novos hábitos, bem como, para trocas financeiramente viáveis.

Através de um cartão de crédito sem anuidade é possível centralizar suas compras, bem como, é possível que você analise outros produtos dos quais você paga tarifas e verifique a possibilidade de trocá-los.

Por exemplo, você pode trocar uma conta bancária tradicional por uma conta bancária em uma fintech. Visto que as fintechs oferecem ambos os produtos bancários sem nenhum tipo de cobrança.

Programas de cashback

Além disso, você pode obter outras vantagens através do cartão de crédito sem anuidade. Já que é possível que você faça uso dos programas de cashback, que são retornos financeiros que os clientes obtêm através da usabilidade do cartão.

Sendo assim, é um tipo de programa de fidelidade que pode ser viável para o cliente, desde que ele analise o custo-benefício de tal programa. Já que esses programas costumam ser cobrados do cliente.

Sendo assim, veja algumas opções de cartão de crédito sem anuidade para que você possa obter vantagens e inserir essa modalidade de cartão em seu planejamento financeiro pessoal.

Cartão de crédito sem anuidade do banco Inter

O banco Inter oferece cartão de crédito sem anuidade com programa de cashback, bem como, também oferece cashback voltado para o cliente em outros produtos bancários. Por exemplo, o banco Inter oferece cashback para o cliente que decide investir através da plataforma do banco.

Os programas de cashback do banco Inter, assim como a maioria, não são estáticos. Por isso, é importante que você verifique no momento em que for realizar a sua pesquisa, qual é o programa vigente no momento, pois há opções gratuitas e pagas, sendo assim, avalie a usabilidade e funcionalidade do cartão.

Banco Pan

O Banco Pan oferece o programa Pan Mais, que é um um tipo de programa de cashback voltado para diversos tipos de cartão. Além disso, o Banco Pan também oferece uma conta digital que facilita o seu gerenciamento. Sendo assim, é uma opção válida para que você possa verificar o custo-benefício da usabilidade do cartão.

Neon

O banco digital Neon oferece ao cliente uma conta bancária gratuita, bem como, um cartão de crédito sem anuidade. Além disso, o Neon também possui um programa de cashback voltado para o cartão de débito, o que é um diferencial.

Dessa forma, pode ser válido incluir essa opção em sua análise de custo-benefício, já que você obtém vantagens ao utilizar o cartão de crédito ou de débito. No entanto, é importante que você faça a centralização das suas compras em uma dessas opções para obter uma vantagem mais ampla.