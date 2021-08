Cartão de crédito sem anuidade e a centralização de gastos

Como inserir um cartão de crédito sem anuidade no seu planejamento financeiro?

Certamente um cartão de crédito sem anuidade pode fazer diferença nas finanças de uma pessoa, desde que esse cartão seja inserido em um planejamento financeiro, bem como, seja um ponto importante para que se adquira novos hábitos financeiros.

É Possível que você insira o cartão de crédito em um planejamento financeiro. Uma vez que a ausência da anuidade já é um fator econômico. Além disso, você pode centralizar as suas compras no cartão de crédito sem anuidade, otimizando o seu controle, já que os aplicativos das fintechs costumam ser bastante intuitivos e facilitados.

Centralize seus gastos e faça trocas viáveis

Sendo assim, você poderá direcionar o seu consumo e fazer o uso estratégico do cartão de crédito sem anuidade. Além disso, esse tipo de cartão permite que você faça trocas importantes, cancelando cartões tarifados, bem como, você pode realizar o mesmo estilo de troca no que diz respeito a sua conta bancária.

Já que as fintechs oferecem produtos bancários sem nenhuma tarifa. Sendo assim, você pode aderir a conta bancária digital e facilitar seus fluxos de rotina. Veja algumas opções de cartão de crédito sem anuidade para que você possa viabilizar essa troca e iniciar a sua pesquisa quanto ao custo-benefício dos programas de cashback.

Cartão de crédito sem anuidade Neon

O banco Neon possui um cartão de crédito sem anuidade que pode ser interessante, já que também possui programas de cashback. Além disso, o Neon também possui um programa de cashback voltado para a função débito, o que é um diferencial da fintech.

Certamente, esse cartão pode ser inserido em um planejamento financeiro pessoal. Além disso, o Neon facilitou a rotina do cliente. Visto que o seu cartão físico era apenas funcional na função débito. No entanto, na atualidade, o Neon disponibilizou o cartão para a função crédito e débito. Sendo assim, cabe analisar o custo-benefício do cashback de cada opção.

Banco Inter

O banco Inter oferece um cashback voltado para o cartão de crédito sem anuidade, bem como, também é um banco que estimula o cliente que decide investir através da plataforma do banco. Já que o banco Inter oferece um cashback voltado para o novo investidor, o que pode ser bastante útil dentro de um planejamento financeiro pessoal.

Banco Pan

O banco Pan está se tornando bastante popular, sendo uma fintech que oferece uma conta bancária sem tarifa. Bem como, oferece o cartão de crédito sem anuidade com programa de cashback.

Sendo assim, é uma opção válida para que verifique o seu planejamento financeiro e insira essa modalidade de cartão. Assim, facilitando seus fluxos e o seu gerenciamento pessoal.