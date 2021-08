cartão de crédito sem anuidade e outros serviços

O Banco Next oferece um cartão sem anuidade para os seus clientes, além da facilidade de administrar a sua conta. O primeiro passo para se utilizar do Next e seus serviços é baixar o aplicativo nas lojas da Apple Store e Google Play Store, tudo isso com praticidade e sem precisar comparecer a uma agência bancária.

O Next conta com planos especiais para universitários além da isenção de tarifas. Se diferencia de alguns de seus concorrentes, como o Nubank, pois permite até o gerenciamento de uma “vaquinha” online e aplicações automáticas em diversos fundos de investimentos, sem taxas adicionais que atrapalham na hora de investir.

Como surgiu o Banco Next?

O Next foi criado pelo Bradesco com a intenção de concorrer com outras instituições digitais, oferecendo muitos descontos em aquisições que se dão desde instituições de educação, até lojas online, restaurantes e em ingressos para eventos culturais.

Assim como os outros bancos digitais, no Next o cliente tem a opção de resolver tudo na palma da sua mão, apenas com um celular e acesso à Internet. Por ser não ser vinculado a um banco físico, recebe novos clientes através do seu aplicativo. No mesmo momento em que você abre o aplicativo pela primeira vez, tem a possibilidade de realizar o cadastro.

Alguns clientes preferem ir até as agências do Bradesco e utilizar os caixas eletrônicos para realizarem os seus saques. Os correntistas também têm todo o tipo de suporte nos caixas eletrônicos, como consultar dúvidas gerais sobre a sua fala que podem ser resolvidas através do suporte personalizado.

Você Pode Gostar Também:

Passo a passo para abrir a sua conta

Um dos pontos mais chamativos para se abrir uma conta digital está na facilidade em que se cria uma conta. Além disso, o destaque também está na possibilidade de realizar todos os procedimentos através do celular. O usuário interessado deve instalar o aplicativo do Next e informar os dados solicitados durante o cadastro.

Será preciso ter em mãos a sua carteira de identidade, a carteira de motorista e um comprovante de residência atualizado. Durante o seu cadastro, será necessário tirar uma foto frente e verso do seu documento, seja com RG ou Passaporte.

Assim como já acontece no aplicativo do Bradesco, os usuários devem acompanhar o status da conta digital para saber se a solicitação para a criação da sua conta foi aprovada. Após a confirmação do seu cadastro, você pode receber um cartão de crédito e débito internacional que será enviado diretamente ao seu endereço.

O Next é um banco digital que se mostra como uma boa alternativa para quem está cansado das tarifas cobradas em bancos. Os clientes contam com algumas opções de “cestas” com opções de gerenciamento de saques e transferências.

Entre as opções de conta do Banco Next , o cliente pode começar no plano gratuito, que é chamado de “faixa”. Nesse plano não haverá cobranças de taxas e as transferências entre contas Next e para o Bradesco são gratuitas. Mas é possível optar por outros planos, que podem incluir assistência para viagens até receber pontos no programa Livelo.