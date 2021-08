Cartões de crédito com aprovação imediata: confira quais são

Os cartões de crédito com aprovação imediata são os grandes aliados dos cidadãos brasileiros atualmente. Pois, com eles pode-se realizar compras tão logo é efetivada a conclusão da concessão de crédito, já que se gera uma opção online. Essa é uma facilidade para parcelar suas compras e ter uma amplitude financeira. Além do mais, nos casos de uma emergência familiar, bem como outras situações, os cartões ajudam nas finanças pessoais.

O que quer dizer cartões de crédito com aprovação imediata?

De antemão, devemos salientar que, antes de obter qualquer tipo de cartão, usando-o de muitas maneiras, é preciso que ele tenha uma aprovação. Os cartões de crédito com aprovação imediata são diferentes dos tradicionais, aprovados mediante a análise de informações do solicitante. Assim, o interessado passa por uma análise de crédito, entre outras burocracias que o aprovado na hora desconhece.

Os cartões fornecem muita ajuda às pessoas, dessa maneira, consegui-los traz muitas vantagens. Os cartões que têm aprovação imediata são os que as empresas não fazem análises de informações do cidadão de maneira rigorosa, como costumam fazer os bancos tradicionais.

Porém, isso não significa que o indivíduo receberá um cartão de crédito no momento que obteve a aprovação, e exceto nas situações nas quais isso é permitido. Mas, principalmente nos bancos digitais, é necessário esperar a confecção e envio dos cartões em sua residência.

Lista de cartões de crédito com aprovação imediata

Ademais, logo abaixo, você poderá ver alguns cartões que possuem aprovação imediata. Os cartões são: Neon, Saraiva, BMG Card Mastercard, Banco Original, Meu pag, Trigg. Então, caso você conheça ou se interesse, busque mais informações para ter certeza se ele será apropriado a você.

Saraiva

O cartão Saraiva é uma boa opção para pessoas que desejam uma rápida aprovação. Abaixo confira características do cartão:

Não possui anuidade;

Não precisa comprovar renda;

Bandeira internacional;

Pedido de aprovação através do site da Saraiva.

Meu Pag

Entre todos os cartões que possuem aprovação imediata, esse é um dos que tem mais benefícios. A seguir veja as vantagens desse cartão:

Bem mais fácil a aprovação entre todas as opções;

Não tem anuidade ou taxas;

Saques gratuitos no Banco 24 horas;

Possui transferências TED gratuitas.

BMG Card Mastercard

Este cartão possui diferencial, é consignado e tem maiores chances de aprovação:

Crédito a servidores públicos;

Ótimo para pensão ou até aposentadoria;

Não possui anuidade;

Não analisa score de crédito.

Trigg

Algumas operadoras de crédito podem exigir uma pequena análise, um exemplo é o Trigg, mas não tem com o que preocupar, usualmente, a pessoa é aprovada:

Cartão internacional;

Possui cashback;

O cartão é digital e tem controle através do aplicativo.

Neon

Esse cartão é uma boa alternativa para aqueles que desejam cartão de crédito que possua a bandeira Visa e que não tenha anuidade:

Não tem anuidade;

A bandeira é Visa;

App que controla o cartão de crédito.

Banco Original

Dessa forma, neste cartão, existe um ponto relevante: mesmo sem a aprovação do cartão, tem como usar a conta. Pois, a seguir, mais funcionalidades serão listadas como forma de ajudar em sua decisão de pedir esse cartão Original:

É de fácil aprovação;

Possui bandeira Mastercard;

Uso da conta disponível mesmo sem aprovação;

Cashback em suas compras.

Assim, por causa disso, fica claro que não faltam opções para aquelas pessoas que já tiveram o crédito negado pelos bancos tradicionais. Pois, as operadoras citadas acima fornecem os mais diversos benefícios para pessoas que buscam cartão de crédito com aprovação imediata. Escolha o mais vantajoso para você.