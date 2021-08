Casa do cantor Agnaldo Timóteo é invadida e depredada no Rio; veja fotos

A casa de Agnaldo Timóteo, localizada em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi invadida na madrugada desta quarta-feira (25). Segundo o advogado do cantor, Sidney Lobo Pedroso, dois homens teriam pulado o muro e tentado atear fogo na placa de “vende-se” da residência. Uma funcionária dormia no local e impediu que o fogo se alastrasse.