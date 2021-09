Casamento de Viviane Araújo terá bateria de escola de samba e Xande de Pilares

[ad_1]







Viviane Araújo já prepara os últimos detalhes para seu casamento com Guilherme Militão na próxima sexta-feira (3). O local da festa para 300 pessoas foi alugado por R$180 mil.

As atrações confirmadas para festança são a bateria do Unidos do Salgueiro, escola de samba em que a musa é rainha, e Xande de Pilares que fará um show para os convidados.

Todos serão testados para Covid-19, para poder usufruir do espaço que conta com uma grande área verde, dois salões com vista panorâmica para os outros ambientes, jardins, lago e uma piscina em deck suspenso, com direito a vestiários.