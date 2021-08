Casamento de Viviane Araújo terá permutas e salão alugado por R$180 mil

Viviane Araújo está concentrada nos últimos retoques para seu casamento, que acontece no dia 3 de setembro. As famosas permutas, parcerias em troca de divulgação, participam do esquema da festa. De acordo com os posts feitos no Instagram sobre a cerimônia, doces, bolo, cerimonialista, fotógrafo, DJ, decoração e o vestido de noiva participaram do esquema de parceria.



O espaço para a festa de 300 pessoas conta com uma grande área verde, dois salões com vista panorâmica para os outros ambientes, jardins, lago e uma piscina em deck suspenso, com direito a vestiários. A grandiosidade reflete no aluguel de R$ 180 mil, onde já está incluso comida e bebida, serviço de apoio, parte da decoração, recepção e a cerimônia.



Longe das novelas desde “O Sétimo Guardião”, em 2018, Viviane Araújo participa da competição dominical “Super Dança dos Famosos” e está garantida na semi-final.