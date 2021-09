Casamento e pandemia: Deborah Secco abre o jogo sobre mudanças na relação

No Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira (30), a atriz Deborah Secco abriu o jogo sobre o impacto da pandemia da covid-19 no seu casamento. Apesar do isolamento social ter contribuído para a separação de diversos casais, o que aconteceu com a artista foi bem diferente.

“O isolamento imposto pela pandemia me reconectou a minha família. Eu me reapaixonei pelo meu marido e redescobri a minha filha. Tive tempo para as relações. Nos primeiros meses, ficamos só nós três na nossa casa de praia”, revelou.

A atriz já tinha falado sobre o lado sexual da quarentena em outra entrevista, dessa vez com Sabrina Sato. “A gente se reconectou sexualmente”, disse sobre seu relacionamento com o baiano Hugo Moura.

Sobre a relação com a filha, Deborah contou que é Maria Flor, de 5 anos, que a ajuda com as dancinhas das redes sociais. “É a Maria que me coreografa e me dirige, às vezes erro um passo e ela critica, me manda fazer novamente”, explicou.