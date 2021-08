Caso Eliza Samudio: ex-policial é condenado a 22 anos, mas pode responder em liberdade

O ex-policial civil José Lauriano de Assis Filho foi condenado a 22 anos de prisão, nesta quinta-feira (26). Ele foi considerado um dos culpados pela morte de Eliza Samudio. A sentença foi proferida após decisão do júri popular no Fórum de Contagem, em Minas Gerais. O julgamento durou dezoito horas e foi dividido em dois dias. José Lauriano pode recorrer da decisão para responder a pena em liberdade.

Segundo o advogado do ex-policial, Rodrigo Simplicio, ele já entrou com recurso na 2ª Instância para contestar a decisão do julgamento. Segundo ele, os jurados absolveram o réu por alguns dos crimes, mas o condenaram pelo de homicídio e sequestro de Bruninho Samúdio. O juiz entendeu que não seria possível absolvê-lo dos outros delitos e proferiu uma sentença mais severa. “Agora ele vai para casa esperar todo o trâmite em 2ª Instância”, disse o advogado.