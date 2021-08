Casos de família: filhas de Gugu acusam a tia de manipulação; entenda caso

Os problemas na família de Gugu Liberato parecem estar longe do fim. Após a morte do apresentador, em um acidente doméstico em 2019, seus familiares entraram em um verdadeiro embate para decidir o futuro da herança. Nesta quarta-feira (25), foi a vez das gêmeas Sofia e Marina, filhas do artista, abrirem o jogo sobre a treta familiar. Elas acusaram a tia Aparecida Liberato, irmã de Gugu, de manipulação e mentiras.

Segundo as adolescentes de 17 anos, o problema central é que a família de parte de pai não reconhece a união estável de Gugu e Rose Miriam, mãe de Sofia, Marina e João. “Minha tia e os advogados dizem que minha mãe não tinha união estável com meu pai, mas eles tinham sim, nós éramos uma família e só quem sabe a verdade somos nós”, disse Sofia em entrevista a Leo Dias. A irmã ainda completou que os familiares afirmaram que nunca aceitarão Rose como companheira do apresentador.

Neste cenário, as irmãs começaram a desconfiar da tia paterna. “A gente achou muito estranho o jeito que ela agia com a gente, nos tratando como criança, representando e explicando as coisas como se a gente tivesse oito anos de idade. A gente procurou uma advogada, mas não deu certo porque minha tia conseguiu tira-la (do caso). A gente estava pensando em se emancipar, mas não deu certo”, relembrou Marina.

Marina ainda completou que a tia dificultava o acesso das herdeiras aos documentos do caso. “A gente pedia documentos, eles falavam que iam mandar, mas não mandavam. Pedi para me mandarem um documento que provasse o quanto a gente tinha de dinheiro em um dos bancos do Brasil. Nunca vi o documento.”, afirmou. Além disso, ela afirma que um documento foi assinado em nome das irmãs, porém sem o conhecimento delas: “Um exemplo foi quando o nosso primo pediu um dinheiro altíssimo e ela (tia) assinou como se a gente tivesse concordado. Nem falou com a gente, só soubemos pelo jornal”.