Casos de família: Renan Bolsonaro briga com irmãos após dizer que namoraria petista

Na última semana, os irmãos Bolsonaro se desentenderam após uma revelação feita por Renan, o filho 04. O jovem disse que namoraria uma petista e, como resposta, levou unfollow de Carlos e Eduardo Bolsonaro no Instagram.

Na ocasião, Renan explicou a sua opinião aos seguidores: “A verdade é que o amor sempre prevalece. Essa é a minha opinião. Existindo o respeito entre nós dois para tudo não tem problema algum”, escreveu o filho 04 do presidente.

Após a revelação, Renan recebeu uma enxurrada de comentários ofensivos, inclusive dos próprios familiares. “Tá de sacanagem 04?”, questionou o irmão Flávio Bolsonaro. “Virou 024?”, comentou o primo Léo Índio. Só a mãe do jovem, Ana Cristina Valle, defendeu o filho: “Isso filho o que importa é o respeito e o amor”, concordou.

Na quinta-feira passada (12), um dia após a ‘treta familiar’, o jovem alfinetou os irmãos na rede social. Ao ser questionado por um seguidor sobre quem seria o seu irmão favorito, Renan respondeu: “Gosto mais do Ivan Valle. Sem meias palavras, é o irmão que me apoia mais. Cansei de colar com nego sem visão”.

Invan Valle é irmão mais velho de Renan por parte de mãe. Ele trabalha na secretaria do esporte e mora em Resende (RJ).