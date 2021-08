Cátedra recruta profissionais para preenchimento de 600 vagas

Agência de RH para atração, seleção e capacitação de talentos, a Cátedra recruta profissionais para o preenchimento de 600 vagas disponíveis atualmente na cidade de Barueri, em São Paulo. No Brasil, a empresa é responsável, ainda, pela formação profissional de mais de 15 mil pessoas.

As oportunidades são para a função de operador de telemarketing ativo. Os contratados serão responsáveis por ofertar produtos e serviços ao cliente com o objetivo de realizar vendas e também por esclarecer benefícios, qualidade e funcionamento dos produtos e serviços vendidos. Para tanto, serão aceitos apenas profissionais com Ensino Médio completo e mais de 18 anos. Residir em Barueri ou em regiões próximas à cidade também é um pré-requisito a ser observado. Experiência em vendas, em call center ou, ainda, em atendimento ao publico será considerada um diferencial.

De acordo com a empresa, a vaga prevê remuneração de R$ 1.105,00, além de variável média de R$ 250,00 por mês, com possibilidades de ganhos acima de R$ 580,00 mensais. Além disso, os contratados receberão um pacote de benefícios que contempla Vale Transporte, Vale refeição, Auxílio creche, Assistência Odontológica, Assistência Médica, Parcerias educacionais com descontos em cursos, Plano de carreira e Suporte de Saúde Mental.

Os profissionais atuarão no formato de escala (6×1, com forma aos domingos), com horário de trabalho das 15h às 21h20. Há, ainda, a possibilidade de home office após três meses na empresa, a depender da boa monitoria e atingimento de metas.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da empresa para cadastrar o currículo. Não há um prazo para inscrição e o processo seletivo permanecerá aberto até o preenchimento completo das oportunidades ou demanda da contratante.