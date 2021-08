CAU – MS divulga novo edital de Concurso público: Até R$6,6 mil

No Estado do Mato Grosso do Sul, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU) divulgou novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 05 vagas para profissionais de nível médio e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Arquiteto e Urbanista (1 vaga); Profissional de Suporte Técnico (4 vagas); Advogado; Analista de Comunicação; e Contador.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do conselho. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.814,72 a R$ 6.600,00, mais R$ 410,00 de auxílio-alimentação, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 22h do dia 19 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Iades. O valor da inscrição oscila entre R$ 73,00 a R$ 90,00.

PROVAS

O concurso público contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação aplicada ao CAU-MS, atualidades e conhecimentos específicos; mais prova discursiva.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de outubro de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

EDITAL 01/2021