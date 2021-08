Caucaia-CE 1 x 1 Central-PE- Em jogo com quatro expulsões, times apenas empatam

Caucaia, CE, 27 (AFI) – Em partida onde os dois times já estavam eliminados na Série D. O Caucaia recebeu o Central no estádio Raimundo de Oliveira e fizeram bom jogo, onde as duas equipes tiveram oportunidades de saírem vencedoras, mas com um domínio a mais para os visitantes.

Com o empate, o Caucaia segue na lanterna, com nove pontos conquistados e a pior defesa do campeonato, enquanto o Central permanece na sétima posição, com 12 pontos.

O JOGO

Com o Central tomando as primeiras inciativas, o jogo foi bom nos primeiro quinze minutos. Com o tempo passando o jogo deu uma esfriada. Até que aos 36, Vitor Ribeiro, de pênalti, abriu o placar para os donos da casa. Após sofrer o gol, o Patativa, teve uma grande oportunidade no lance seguinte, mas parou na belíssima defesa do goleiro adversário. E apenas 4 minutos depois, Rogerinho empatou o jogo, com um belo gol. Ainda no primeiro tempo, o Central teve seu defensor Renan Costa expulso.

Na volta do intervalo, alvinegro continuou melhor e quase virou o jogo com Pedro Maycon. O Cauica fez cinco alterações antes dos 20 minutos. Mas não conseguiu aproveitar a superioridade numérica que durou até o fim da partida. Quando mais três jogadores foram expulsos, sendo dois do Caucaia e um do Central, mas o placar continuou o mesmo.

PRÓXIMOS JOGOS

Na última rodada da primeira fase, o Caucaia vai até a Paraíba enfrentar o Campinense, no estádio Amigão. Já o Central recebe o América-RN, no estádio Lacerdão. Ambas as partidas serão no domingo, às 15h.