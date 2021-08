Caucaia-CE 3 x 4 Atlético-CE – Em jogo com chuva de gols, Águia permanece no G4

Caucaia, CE, 20 (AFI) – Após abrir 3 a 0 e sofrer empate, o Atlético venceu o Caucaia em partida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O clássico regional marcou a abertura da rodada. Os time se enfrentaram no estádio Raimundo de Oliveira e fizeram um jogo com sete gols.

Com a vitória o Atlético, permaneceu no G4 e chegou aos 17 pontos no Grupo A3. Já o Caucaia teve mais uma derrota na competição e ocupa a última colocação do grupo, com apenas oito pontos conquistados, com a segunda pior defesa do torneio, com 45 gols sofridos.

O JOGO

Com uma saída de bola errada logo no início do jogo, o Caucaia levou o primeiro gol logo no primeiro minuto de partida, mostrando uma desatenção enorme do time. O que não melhorou rápido, pois, logo aos cinco minutos, sofreu o segundo gol do Atlético. Continuando pressionando, o Atlético ampliou aos 18 minutos com Dudu, deixando o placar em 3 a 0.

Ainda no primeiro tempo, Vitor Ribeiro aos 25 minutos conseguiu diminuir a vantagem do rival e Vanderlan deu esperança com mais um gol para os donos da casa. Na volta do intervalo, Joabe empatou o jogo, dando uma esperança de vitória para o time.

Mas Dudu marcou seu segundo gol na partida, sacramentando a vitória para o Atlético.

PRÓXIMO JOGO

A Águia volta a campo no próximo domingo (29), às 16h, contra o Treze-PB em confronto direto pelo G4, no estádio Amigão, em Campina Grande. O Caucaia enfrenta o Central na sexta-feira (27), às 16h, no Estádio Raimundão