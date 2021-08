Caxias-RS 0 x 0 Joinville-SC – Times não movimentam placar em jogo polêmico

Caxias do Sul, RS, 1 (AFI) – No duelo de número 30, Caxias e Joinville se enfrentaram neste domingo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, na sua primeira fase. Jogando na tarde deste domingo, em Caxias do Sul, no Centenário, o pega terminou empatado sem gols.

Melhor para o time de Santa Catarina que somou um ponto importante e chega aos 17 pontos na vice-liderança do Grupo A8. O Caxias continua na terceira posição com treze pontos na tabela.

PRIMEIRO TEMPO POLÊMICO

O primeiro tempo foi um jogo bastante polêmico pelo lado da arbitragem. Aos treze minutos, um lance muito polêmico e só com o recurso do VAR. O atacante Michel dentro da pequena área tocou de cabeça e a jogada tornou-se muito complicado na defesa do arqueiro Pascoal. Ficou uma dúvida se a bola entrou ou não. Nove minutos depois, o mesmo Michel mesmo desequilibrado tocou de cabeça e a bola tirou tinta da trave. Aos 22, novamente Michel, na cara do gol tocou fraco para a intervenção do goleio Rafael Pascoal.

O JEC chegou com perigo somente aos trinta e cinco minutos. Cristian foi calçado dentro da área e a arbitragem nada marcou numa penalidade claríssima e ignorada. Na sequência, melhor no jogo, Kelvin dentro da grande área tocou com precisão e a bola passou rente a trave da meta do time de Santa Catarina. No último lance, o ala Bruno Ré, na cara do gol fez o mais difícil perdendo outra excelente oportunidade para Falcão Grená ao cabecear pra fora. O placar em zero foi injusto por aquilo que o time da casa jogou criando várias situações de gols.

EM BRANCO

Na volta pro segundo tempo, os visitantes voltaram melhor e quase fez com Cristian, este aos onze minutos de fora da área arriscou acertando um tirambaço e a bola acertou o travessão do goleiro Pitol, que só ficou olhando. Aos 33, o Caxias chegou com Cal, mas a zaga catarinense atento salvou. No mais, o jogo caiu de produção, mas mesmo assim foram criadas mais duas situações de gol. Uma para cada lado, no entanto o confronto terminou em branco e tudo igual.

PRÓXIMOS JOGOS

No próximo final de semana, no sábado(07), ás 15h, na Arena Joinville, o JEC recebe o Rio Branco-PR. No domingo, o Caxias vai até São Leopoldo-RS, pegar o Aimoré, no Cristo Rei, ás 15h.