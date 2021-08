Caxias-RS 0 x 1 Esportivo-RS – Embolou tudo na briga pelo G4

Caxias do Sul, RS, 14 (AFI) – Em meio a um surto de Covid-19 no elenco, o Caxias foi surpreendido pelo Esportivo na tarde deste sábado e perdeu por 1 a 0, no Estádio Centenário, pela 11ª rodada da Série D do Brasileiro.

Sem perder há quatro jogos, o Esportivo chegou aos 12 pontos e entrou de vez na briga por uma vaga no G4 do Grupo A8, fazendo a diferença para o Caxias ficar em apenas um ponto. O time grená é o terceiro colocado.

O JOGO

Apesar dos desfalques, o Caxias teve mais a posse de bola durante o primeiro tempo, mas não conseguiu finalizar em direção ao gol adversário. Por isso, o Esportivo, apesar de ter uma postura mais reativa, foi quem chegou mais perto de balançar as redes.

No segundo tempo, o Esportivo surpreendeu o Caxias aos 14 minutos. O zagueiro Rafael Dumas aproveitou assistência de Batista e, de cabeça, tirou de Marcelo Pitol. Depois disso, o time grená foi com tudo em busca do empate, mas não conseguiu.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no sábado, pela 12ª rodada. O Caxias recebe o FC Cascavel, às 15 horas, no Centenário, em Caxias do Sul. Em Bento Gonçalves, o Esportivo enfrenta o Aimoré, às 19 horas, no Montanha dos Vinhedos.