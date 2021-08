Caxias-RS 1 x 1 FC Cascavel-PR – Caxias volta a marcar, mas Cascavel segue invicto e líder da Série D!

Caxias do Sul, RS, 21 (AFI) – O Caxias voltou a fazer gol após quatro jogos em branco na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho, no entanto, não conseguiu passar pelo líder e invicto FC Cascavel. Neste sábado, os sulistas empataram por 1 a 1 no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 12ª rodada.

O empate manteve o Caxias no G4 no Grupo A8. O clube grená, que não marcava há quatro rodadas, aparece no quarto lugar com 14 pontos. Já o classificado FC Cascavel segue na liderança com 24 pontos. O clube paranaense não perde desde abril.

9 É DELES!

O primeiro tempo foi dos camisas 9. O Caxias deu a bola para o FC Cascavel durante 21 minutos. No 22º, no entanto, os donos da casa foram certeiros. Diogo Oliveira aproveitou bobeada dos paranaenses e puxou contra-ataque. Ele serviu Michel na beirada da área, pelo lado direito. O camisa 9 puxou para o meio e bateu sem chance para o goleiro Ricardo.

Caxias voltou a marcar. (Foto: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias)

Esse foi o primeiro gol do Caxias em quatro jogos. O clube grená ficou 360 minutos sem balançar as redes adversárias. Já Michel anotou seu sétimo gol na Série D. Após o gol, o Caxias voltou a ficar na sua e o FC Cascavel voltou a gostar da partida.

Aos 41 minutos, Robinho deu um ótimo passe por cima da defesa. Homem-surpresa, Willian Simões se infiltrou, tirou do goleiro e deixou a bola livre para Carlos Henrique. O camisa 9, com o gol aberto, apenas empurrou para as redes e empatou o jogo.

TENTOU…

O segundo tempo foi bem lento. O Caxias, mais uma vez, nada fez. Pouco incomodou o FC Cascavel. O líder, por sua vez, administrou. Ficou com a bola e ficou com o jogo sob controle. Aos 34 minutos, Vinicius bateu dentro da pequena área e Rafael Lima tirou em cima da linha, evitando o gol paranaense. Aos 40 minutos, Gama bateu de fora da área e acertou o travessão grená. Aos 46 minutos, Robinho bateu falta na beirada da área, Pitol fez uma defesaça e a bola ainda acertou o travessão.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 13ª e penúltima rodada da primeira fase, o Caxias visitará o Rio Branco-PR no domingo (29), às 15 horas, no Leão da estradinha, em Paranaguá. No sábado (28), também às 15 horas, o FC Cascavel receberá o Marcílio Dias no estádio Olímpico, em Cascavel.