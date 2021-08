CBF confirma adiamentos de jogos do Brasileirão e em datas da Copa do Brasil

Campinas, SP, 13 (AFI) – A CBF confirmou nesta sexta-feira que adiará jogos no Campeonato Brasileiro de times que tiveram jogadores convocados para a Data Fifa. Além disso, também confirmou adiamentos nas datas da Copa do Brasil, que agora está prevista para terminar em 12 de dezembro.

Inicialmente, os jogos de volta das quartas de final estavam marcados para a primeira semana de setembro, justamente no período em que a seleção estará reunida para as partidas das Eliminatórias, marcada para os dias 2, 5 e 9 do próximo mês. Agora, os jogos de volta das quartas acontecerão em 15 de setembro.

CLUBES AFETADOS

No Brasileirão, apenas a 19ª rodada será afetada. Os jogos dos times que não tiveram jogadores convocados à seleção brasileira acontecerão normalmente. Tiveram jogadores convocados por Tite: São Paulo de Daniel Alves, o Atlético-MG de Guilherme Arana, e o Flamengo de Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa.

“A decisão considera o momento atípico que vivemos, com duas temporadas (2020 e 2021) em sequência em decorrência da interrupção do calendário de 2020, por conta da pandemia de coronavírus. A alteração tem como objetivo permitir o perfeito andamento das competições previstas, privilegiando o equilibro técnico dos campeonatos”, disse a CBF.

Data FIFA de setembro (30 de agosto a 9 de setembro)

sem jogos da Copa do Brasil

será disputada apenas a 19ª rodada do Brasileirão, com adiamento dos jogos dos clubes tiverem jogadores convocados pela Seleção Brasileira

as novas datas destas partidas serão anunciadas posteriormente

Novas datas bases da Copa do Brasil: