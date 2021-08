CBF define datas e horários das quartas de final da Copa do Brasil

Rio de Janeiro, RJ, 18 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu datas e horários dos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2022. Os confrontos e locais ja haviam sido sorteados pela entidade.

Santos e Athletico abrem a primeira rodada no dia 14 de setembro. No dia seguinte, entram em campo: Flamengo x Grêmio e Fortaleza x São Paulo. Por fim, Atlético Mineiro e Fluminense encerram as partidas eliminatórias. A volta seguirá a mesma sequência.

Copa do Brasil terá às quartas de final em setembro

Confira os jogos das quartas de final

14 de setembro (terça)

21h30

Santos x Athletico (Vila Belmiro)

15 de setembro (quarta)

21h30

Flamengo x Grêmio (Maracanã)

Fortaleza x São Paulo (Arena Castelão)

16 de setembro (quinta)

Atlético-MG x Fluminense (Mineirão)

25 de setembro (quarta)

19h

Athletico x Santos (Arena da Baixada)

21h30

Grêmio x Flamengo (Arena do Grêmio)

São Paulo x Fortaleza (Morumbi)

26 de setembro (quinta)

21h30

Fluminense x Atlético-MG (Nilton Santos)