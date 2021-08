CBF divulga datas e horários das quartas de final da Copa do Brasil. Confira!

Campinas, SP, 12 (AFI) – As datas e horários dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil foram anunciadas nesta quinta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Três dos quatro jogos acontecerão no próximo dia 25 (quarta-feira): Athletico-PR x Santos na Arena da Baixada, Grêmio x Flamengo na Arena do Grêmio e São Paulo x Fortaleza no Morumbi.

A primeira mão será encerrada na quinta-feira com o jogo entre Fluminense e Atlético-MG no Nilton Santos. Isso porque o gramado do Maracanã vai passar por um processo de recuperação.

As partidas de volta das quartas de final da Copa do Brasil ainda não tiveram as datas e horários definidas.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA

QUARTA-FEIRA (25/08)

19h

Athletico-PR x Santos

21h30

Grêmio x Flamengo

São Paulo x Fortaleza

QUINTA-FEIRA (26/08)

21h30

Fluminense x Atlético-MG