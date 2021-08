CBF divulga formato da Copa do Nordeste 2022 e Fase Classificatória começará em outubro

Campinas, SP, 13 (AFI) – A Copa do Nordeste 2022 começará no dia 13 de outubro com 24 clubes disputando quatro vagas na Fase de Grupos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o formato do torneio para ‘abraçar’ mais clubes da região.

A Primeira Fase das ‘Eliminatórias’ será em jogo único. Quem tiver melhor colocado no Ranking de Clubes terá o direito de atuar em casa. Jogam nesta etapa Salgueiro, ASA, Imperatriz, River-PI, Treze, Jacuipense e Itabaiana (mandantes), além de Bahia de Feira, Juazeirense, Atlético-CE, Sousa, Fluminense-PI, Lagarto, Floresta e Central (visitantes).

Os oito melhores passam para a fase seguinte, que também será mata-mata, de partida única, entre os dias 20 e 21 de outubro. Os oitos classificados da fase anterior, se juntam a: CRB, Ferroviário-CE, Santa Cruz, ABC, Vitória, Botafogo-PB, América-RN e Confiança.

O torneio só terá o tradicional ida e volta nas quartas de final, nos dias 27 e 28 de outubro e 3 e a 4 de novembro. Nesta etapa sairão os quatro classificados a Fase de Grupos.

Confira os times que já confirmaram presença na Fase de Grupos:

Alagoas: CSA

Bahia: Bahia e Atlético de Alagoinhas

Ceará: Ceará e Fortaleza

Maranhão: Sampaio Corrêa

Paraíba: Campinense

Pernambuco: Náutico e Sport

Piauí: Altos

Rio Grande do Norte: Globo

Sergipe: Sergipe