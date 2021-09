CCR Metrô Bahia abre mais de 50 vagas para aprendizes; há também vagas de emprego

A CCR Metrô Bahia, concessionária que opera o metrô de Salvador, abriu o processo seletivo para contratação de 54 menores aprendizes e 5 profissionais para as áreas de Manutenção, Administrativo e Projetos.

Para os cargos eletivos, algumas funções exigem ensino médio completo, outras ensino técnico ou ensino superior, a depender das atividades que serão elaboradas. Os detalhes sobre cada uma das vagas podem ser conferidos no site da companhia. Entre os benefícios, estão: assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, previdência privada, licença maternidade de 6 meses e paternidade 20 dias, Gympass, e até day off (folga) no dia do aniversário.

Já para os jovens aprendizes, o trabalho é em meio período e os contratados atuarão no setor administrativo. Na prática, eles acompanharão e preencherão dados em planilhas e sistema, recebimento, entrega e arquivamento de documentos, além de atendimento e auxílio a clientes nos setores administrativos das estações e terminais, entre outras rotinas.