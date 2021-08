CCR Metrô Bahia abre vagas de emprego para diversas áreas; saiba como se inscrever

A CCR Metrô Bahia está com três vagas de emprego para os seguintes cargos: Analista Comercial, Analista de Tecnologia e Agente de Atendimento e Manutenção, sendo a última exclusiva para pessoas com deficiência. As inscrições podem ser realizadas através do site até o dia cinco de agosto.

Para atuar na área comercial, é necessário ter curso superior em Marketing, Comunicação, Administração, Economia ou Gestão Comercial, além de experiência em atividades relacionadas a vendas, comercialização de espaços comerciais, shoppings ou centros comerciais, vendas imobiliárias e ou varejista.

O perfil da vaga de Agente de Atendimento e Manutenção Civil prevê a formação em curso Técnico de Edificações, conhecimento no pacote office e Habilitação B.

Já a vaga em Tecnologia é para candidatos e candidatas que tenham graduação completa em Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou áreas correlatas.

O salário é compatível com o mercado e os colaboradores também terão direito a outros benefícios.



Como efetuar o cadastro:

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;

Clique na aba ‘Contato’;

Depois, na área ‘Trabalhe Conosco’;

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;

Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.