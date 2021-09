Ceará acerta com ex-técnico de Grêmio e Corinthians. Confira no FI!

[ad_1]



Fortaleza, CE, 30 (AFI) – Um dia após a demissão de Guto Ferreira, o Ceará acertou com seu novo treinador para a sequência da temporada: ele é Tiago Nunes, que ganhou destaque no Athletico-PR e depois ainda dirigiu Grêmio e Corinthians.

A negociação com o treinador foi bem rápida, com as partes assinando contrato até o final de 2022. A expectativa é que ele chegue com o restante de sua comissão técnica até a próxima quarta-feira, quando deverá conhecer a estrutura do clube e ter o primeiro contato com o grupo de jogadores.

“O técnico chega à capital cearense ao longo da semana para iniciar os trabalhos com o elenco alvinegro e trará a comissão técnica. Tiago Nunes também contará com a comissão técnica permanente do Vozão, liderada por Daniel Azambuja”, informou o Ceará em nota oficial.

Aos 41 anos, o novo treinador do Ceará teve como último trabalho o Grêmio, onde foi campeão Gaúcho no início do ano. Mas não conseguiu dar sequência ao bom trabalho e acabou sendo demitido.

Tiago Nunes surgiu com muito destaque no Athletico-PR, quando foi campeão Estadual em 2018 e no ano seguinte faturou a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Desempenho que chamou a atenção do Corinthians, que o tirou do Furacão.

Agora, Tiago Nunes terá nova chance de mostrar um bom trabalho, o que não conseguiu fazer no Corinthians e no Grêmio.

O Ceará é o oitavo colocado no Brasileirão, com 24 pontos ganhos. O time só voltará a campo no dia 12 de setembro, quando visitará o Grêmio, às 11 horas, em Porto Alegre.