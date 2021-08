Ceará chega a acordo e rescinde empréstimo de zagueiro

Fortaleza, CE, 06 (AFI) – O zagueiro Jordan não defenderá mais o Ceará na sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o clube confirmou que chegou a um acordo com o jogador para encerrar seu contrato de empréstimo, que iria até o fim de 2021.

Com 22 anos, Jordan pertence ao Cianorte-PR e fez dez jogos pelo Vozão. Assim, o técnico Guto Ferreira tem agora cinco opções para o setor: Messias, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Klaus e Alan Uchôa. Os dois primeiros vem tendo mais chances como titulares.

Há dez jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro, o Ceará está na sétima colocação e segue preparação para o próximo confronto diante do Atlético-GO. A partida será realizada no domingo, às 18h15, na Arena Castelão, pela 15ª rodada.