Ceará negocia com técnico vice-campeão da Libertadores

Fortaleza, CE, 30 (AFI) – Após anunciar a saída do técnico Guto Ferreira, o Ceará trabalha para acertar com um novo comandante. E o clube alvinegro deve remar conforme a onda e trazer um técnico do exterior. O favorito é Jorge Almirón, que está sem clubes desde quando deixou o Elche, da Espanha.

Jorge Almirón tem 50 anos e começou a carreira de treinador no Defensa y Justicia e passou por clubes como Tijuana, do Médico, Godoy Cruz, Lanús, Atlético Nacional, San Lorenzo, Al-Shabab, da Arábia Saudida, e Elche, da Espanha. Foi vice-campeão da Libertadores com o Lanús.

Jorge Almirón está na mira do Ceará

No seu último trabalho, Jorge Almirón comandou o Elche em 24 partidas, com cinco derrotas, nove empates e dez derrotas. Desde o Lanús não consegue emplacar um bom trabalho.

Outros nomes estão sendo cotados no Ceará. Dado Cavalcanti, Tiago Nunes e Dorival Júnior agradam, mas a expectativa é que chegue alguém do exterior para dar sequência ao trabalho de Guto Ferreira.

BRASILEIRÃO

O Ceará não vence há quatro jogos no Brasileirão e ocupa a oitava posição, com 24 pontos, três da zona de Libertadores. Na próxima rodada, o desafio é diante do Palmeiras.