Ceará pode ter novidade no ataque para jogo contra o Flamengo

Fortaleza, CE, 17 (AFI) – O técnico Guto Ferreira tem a semana livre para testar mudanças no time titular do Ceará visando o jogo de domingo, contra o Flamengo, na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Artilheiro do Vozão no campeonato, com quatro gols, Rick pode ser novidade no ataque para o próximo jogo. O atacante entrou no decorrer da partida diante do Corinthians e fez o gol de honra na derrota por 3 a 1.

Uma mudança praticamente certa é o retorno do meia Vina, que cumpriu suspensão automática contra o Timão, no lugar de Jorginho.

Como nenhum jogador que estava pendurado recebeu amarelo, os únicos desfalques para a partida de domingo seguem sendo o goleiro João Ricardo, o zagueiro Klaus e o volante Oliveira. Todos eles estão no departamento médico.

Apesar da derrota diante do Corinthians, o Ceará continua na briga por uma vaga no G6 do Brasileirão, tanto que tem os mesmos 23 pontos do sexto colocado Athletico-PR.