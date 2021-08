Ceará renova com goleiro que ‘roubou’ titularidade de Fernando Prass, ex-Palmeiras

Fortaleza, CE, 12 (AFI) – Um dos pilares do time comandado por Guto Ferreira está com o seu contrato renovado. Goleiro titular do Vozão desde a temporada 2020, Richard estendeu seu vínculo até o fim da temporada 2024. A assinatura oficial do novo contrato aconteceu no início da tarde desta quinta-feira.

Desde que chegou ao Alvinegro, Richard já disputou um total de 62 partidas. No período, o arqueiro conquistou o bicampeonato invicto do Nordeste na temporada 2020. Titular desde o Brasileirão da temporada passada, o goleiro tem sido um dos grandes nomes de sua posição na atual edição do certame.

Richard renova com Ceará

Sem sofrer gols em sete das onze partidas que disputou no Brasileirão 2021, o camisa 91 é o arqueiro que possui a melhor média de gols sofridos entre todos os atletas da posição na Série A.

BRASILEIRÃO

O Ceará é o sétimo colocado do Brasileirão, com 23 pontos, mesma pontuação do Athletico, primeiro dentro da zona de acesso. O Vozão enfrentará o Corinthians, no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.