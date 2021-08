Ceará x Atlético-GO – O G-6 é logo ali!

Fortaleza, CE, 06 (AFI) – O Atlético Goianiense tenta superar a eliminação na Copa do Brasil diante do Ceará, em jogo marcado para este domingo, às 18h15, no Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.O time alvinegro defende uma invencibilidade de dez jogos.

Após vencer o arquirrival Fortaleza, por 3 a 1, o Ceará chegou à sétima posição, com 22 pontos, um do Athletico, o primeiro dentro da zona de Libertadores. O time alvinegro tem como metar carimbar uma vaga no torneio continental.

O Atlético-GO, por sua vez, vem de eliminação na Copa do Brasil diante do Athletico e de um empate por 1 a 1 frente ao América-MG. O time goiano tem 19 pontos.

COMO VEM O VOZÃO?

O técnico Guto Ferreira continua quebrando a cabeça para escalar o melhor Ceará possível para o duelo deste domingo. O treinador não poderá contar com o goleiro João Ricardo, o zagueiro Klaus e o atacante Victor Jacaré, todos lesionados.

Os problemas não param por aí. O atacante Jael conseguiu a liberação da suspensão da Copa do Nordeste, mas ele está suspenso por acúmulo de cartões dentro do torneio. Já o zagueiro Gabriel Lacerda recebeu o terceiro cartão amarelo e também não poderá entrar em campo.

Ceará e Atlético-GO se enfrentam no Brasileirão

“O Atlético é um time que briga muito. Jogamos contra eles no ano passado e foram dois jogos difíceis, então, temos de entrar com vontade, fazer tudo o que o professor nos pedir e aproveitar a semana para poder chegar no domingo e sair com os três pontos”, avaliou o atacante Cléber.

E O DRAGÃO?

O técnico Eduardo Barroca não poderá contar com o atacante André Luis, que recebeu terceiro cartão amarelo e está suspenso. Já o volante Marlon Freitas está lesionado e foi vetado pelo Departamento Médico por conta de um edema ósseo no pé esquerdo.

O treinador está entre Arthur Gomes e Ronald para o setor ofensivo. Quem também está na briga é Janderson. Dentre eles, dois estarão em campo neste domingo.

“O Atlético-GO teve boa postura, pressionou e lutou muito na Copa do Brasil, mas infelizmente acabamos eliminados. Trabalhamos o psicológico dos atletas. Vamos erguer a cabeça e continuar lutando para se aproximar ainda mais dos nossos objetivos dentro da competição”, finalizou o treinador.