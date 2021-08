Ceará x Flamengo – Cuidado com a pedra no sapato, Mengão!

Fortaleza, CE, 21 (AFI) – O Flamengo não quer perder o líder Atlético-MG de vista e para isso precisa passar por cima de uma “pedra no sapato”. Neste domingo, o Fla enfrenta o Ceará, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 17ª rodada.

No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Ceará não teve perdão do atual bicampeão e venceu os dois jogos – no Rio de Janeiro e em Fortaleza -, por 2 a 0.

Na briga por uma vaga no G6, com 23 pontos, o Vozão não ganha há dois jogos e vem de derrota para o Corinthians, por 3 a 1, em São Paulo. Com quatro vitórias nas últimas cinco rodadas, o Flamengo, que tem duas partidas a menos, é o quinto colocado, com 27.

VOZÃO COM MUDANÇAS

O técnico Guto Ferreira não ficou satisfeito com a atuação na derrota para o Corinthians e aproveitou a semana sem jogos para testar mudanças no time titular. A boa notícia é que Vina está novamente à disposição após cumprir suspensão automática.

Artilheiro do Ceará no Brasileirão, com quatro gols, Rick pode ganhar uma oportunidade entre os titulares, assim como o volante Pedro Naressi e o atacante Airton. Eles entrariam nas vagas de Mendoza, Marlon e Cléber, respectivamente.

BAIXAS NO FLA

No Flamengo, o técnico Renato Gaúcho não vai poder contar com dois jogadores titulares. O zagueiro William Arão e o atacante Bruno Henrique cumprem suspensão automática contra o Ceará. Bruno Viana e Michael será os respectivos substitutos.

Existe ainda a possibilidade de Renato Gaúcho fazer um rodízio no time titular por conta da maratona de jogos. Na quarta-feira, o Flamengo vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio, pela primeira mão das quarta de final da Copa do Brasil.