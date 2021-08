Cena de Paulo José e Tarcísio Meira falando sobre o ‘céu’ viraliza nas redes sociais; veja

Em menos de 24 horas, o Brasil perdeu dois dos seus maiores atores. Paulo José morreu na noite desta quarta-feira (11) e Tarcísio Meira na manhã desta quinta (12). Em homenagem a eles, o programa ‘Encontro com Fátima’ recuperou uma cena em que os dois contracenavam. O texto, parte da novela ‘Um Anjo que Caiu do Céu’, falava sobre se encontrar no céu. O vídeo viralizou e emocionou os internautas nas redes sociais.