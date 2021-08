Cencosud abre NOVAS vagas de emprego pelo país

A Cencosud está divulgando oportunidades de emprego para todo o país. São muitas chances de contratação para quem quiser fazer parte do processo seletivo que recruta talentos em diversas regiões do Brasil. Veja todas as informações para se inscrever a uma das vagas!

Cencosud divulga novos empregos pelo país

São diversas possibilidades de contratação com benefícios como plano médico e odontológico, consignado, vale transporte, refeitório, café da manhã, seguro de vida e muito mais. Confira quais são as atividades disponíveis na empresa, neste momento!

Negociador Nacional;

Operador de SAC;

Técnico de Alimentos;

Analista CSC (Centro de Serviços Compartilhados);

Operador de Supermercado;

Atendente – Frente de Loja – Prezunic;

Agente de Comunicação – (Locutor) – Prezunic;

Conferente – Depósito – Prezunic;

Aprendiz em Operações de Supermercado;

Fiscal de Prevenção de Perdas;

Encarregado de Prevenção de Perdas;

Jovem Aprendiz;

Operador de Eletro – Iaçu;

Operador de Eletro – Itabela;

Operador de Eletro – Rio Largo;

Assistente de Inventário;

Analista de CRM;

Operador de Supermercado;

Analista de Sustentabilidade.

Como se inscrever

Para se candidatar a uma das possibilidades de emprego que a Cencosud divulga podem acessar a página de inscrição e selecionar a oportunidade desejada. Depois disso, basta cadastrar currículo atualizado, no ícone “Candidate-se”.

