Central-PE 1 x 1 ABC-RN – Equilíbrio, lentidão e igualdade

Caruaru, PE, 1 (AFI) – Em um duelo morno, Central-PE e ABC-RN ficaram no 1 a 1 no Estádio Lacerdão pela Série D. Com o resultado, os clubes mantiveram as suas posições na tabela de classificação. Com 7 pontos, a Patativa aparece na lanterna do Grupo A3. Tranquilo com 19 pontos, o Elefante aparece na liderança.

MORNO!

Precisando vencer para seguir vivo na Série D, o Central-PE partiu para cima desde os minutos iniciais. Com isso, a Patativa chegou ao seu gol ainda nos minutos iniciais. Jardeu mandou a bola para as redes e deixou os pernambucanos na frente. Pouco depois, porém, o ABC-RN chegou ao empate através de Gustavo Henrique.

Central-PE e ABC-RN empatam pela Série D (Foto: Divulgação / Central SC)

Depois do gol, o duelo esfriou. Com o empate em mãos, os visitantes passaram a administrar o resultado e, com isso, a partida caiu de ritmo nos minutos finais do primeiro tempo. Na volta dos vestiários, o panorama pouco mudou e seguiu morno. Com isso, o tempo foi passando e o 1 a 1 foi confirmado.

PRÓXIMOS JOGOS

Central-PE e ABC-RN voltam a campo no próximo fim de semana pela Série D. Ambos os clubes jogam em casa e no domingo. Às 15h, a Patativa tenta gastar algumas de suas últimas fichas diante do Sousa-PB. Uma vitória é fundamental para manter o clube vivo na Série D. Três horas depois, às 18h, o Elefante recebe o Caucaia-CE no Frasqueirão, em Natal-RN.