Centrão pressiona Guedes por Bolsa Família de R$ 400, diz TV

O grupo político conhecido como Centrão estaria pressionando o Ministro da Economia, Paulo Guedes, a aprovar um novo Bolsa Família com pagamentos médios de R$ 400. Quem está trazendo essa informação é a emissora jornalística CNN Brasil. Outros veículos de imprensa confirmaram o bastidor.

De acordo com as informações do canal, o Centrão teria o apoio do Presidente para aprovação desse valor maior. O objetivo segue o mesmo. Eles querem fazer com que esse aumento ajude a viabilizar a reeleição de Bolsonaro em 2022. O canal diz que Guedes estaria se isolando em toda essa história.

É que não é segredo para ninguém que a ala econômica do Governo Federal está preocupada com o teto de gastos. É que eles temem que essas despesas públicos acabem se transformando portanto em um crime de responsabilidade. Paulo Guedes vem defendendo um valor médio do novo Bolsa Família que não ultrapasse a marca dos R$ 300.

Nesta terça-feira (3), no entanto, o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), negou essa informação da CNN. De acordo com o parlamentar, o novo Bolsa Família não vai fazer pagamentos médios de R$ 400. Ele ratificou a ideia de que o Governo vai aumentar os valores do programa, mas será uma elevação para algo em volta de R$ 300, como quer Guedes.

De qualquer forma, informações de bastidores seguem deixando claro que o Centrão quer um aumento maior. Vários deputados acreditam que Bolsonaro precisa subir muito esses patamares se quiser se reeleger no próximo ano. Eles estão preocupados com as pesquisas de opinião que estão mostrando uma forte queda de popularidade do chefe do executivo.

Novo Bolsa Família

De acordo com o Governo Federal, o novo Bolsa Família deverá entrar em cena a partir do próximo mês de novembro. Isso porque os pagamentos só irão começar um mês depois do fim dos repasses do Auxílio Emergencial.

Você Pode Gostar Também:

O que se sabe até aqui é que o programa vai aumentar de tamanho. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o projeto paga um valor médio de R$ 190 para cerca de 14 milhões de brasileiros em todos os estados do país.

A ideia do Governo neste momento é subir o patamar da média de pagamentos e também a quantidade de beneficiários também. Falta saber, no entanto, de quanto seria esse aumento nos dois casos. Eles ainda não decidiram esses detalhes importantes.

Auxílio Emergencial

Enquanto o novo Bolsa Família não chega o Governo Federal vai continuar realizando os pagamentos do Auxílio Emergencial. Nesta semana, aliás, eles estão na fase da liberação dos saques da quarta parcela para informais que recebem o programa.

De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros recebem o Auxílio Emergencial atualmente. Os valores são de R$ 150, R$ 250 e R$ 375. Esse patamar maior vai apenas para as mães chefes de família.

Recentemente, o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do programa por mais três meses. Com isso, os repasses que iriam até julho, agora devem seguir, pelo menos, até o próximo mês de outubro.