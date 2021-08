Chapecoense acerta detalhes e rescindirá amigavelmente com Fernandinho

Chapecó, SC, 26 (AFI) – A Chapecoense continua reformulando o seu elenco para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O time catarinense está rescindindo o contrato do atacante Fernandinho, que tem propostas do futebol mexicano. O jogador vinha sendo aproveitado pelo técnico Pintado, mas optou por deixar o clube.

Para rescindir com a Chapecoense, Fernandinho abriu mãos de alguns valores que tinha a receber. O jogador tem proposta do Juárez, do México, do técnico Tuca Ferretti. No entanto, não está descartada a possibilidade do atleta permanecer no Brasil, já que será livre para definir o seu futuro.

Fernandinho está de saída da Chapecoense. Foto: Márcio Cunha/Chapecoense

Fernandinho tem 24 anos, fez 33 jogos com a camisa da Chapecoense e marcou dois gols. Ele ainda tem passagens por clubes como Joinville, Bahia, Noroeste, Internacional, Ponte Preta, e Sampaio Corrêa. Seu último jogo foi no empate, por 1 a 1, diante do Atlético Goianiense.

BRASILEIRÃO

Ainda sem vencer e com apenas seis pontos, a Chapecoense ocupa a lanterna do Brasileirão, com seis pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Fluminense, com 18. Na próxima rodada, o desafio é diante do Sport, na Ilha do Retiro.