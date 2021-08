Chapecoense anuncia contratação de ex-zagueiro de Ceará e Corinthians

Chapecó, SC, 13 (AFI) – Em meio às mudanças administrativas, a Chapecoense está também reformulando o seu elenco para tentar reagir no Campeonato Brasileiro. O time catarinense acertou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Jordan, de 22 anos, que pertence ao Cianorte-PR, mas estava emprestado ao Ceará.

Jordan é o novo reforço da Chapecoense

O jogador assinou contrato com a Chapecoense até o fim de 2021 e usará a camisa de número 55. O jogador chega para disputar posição com Kadu e Derlan, hoje os titulares do técnico Pintado, além de Laércio e Tiago Coser.

Jordan começou nas categorias de base da Ferroviária e não demorou para ser contratado pelo Cianorte. Foi emprestado ainda para Corinthians, Botafogo-SP e Ceará até chegar na Chapecoense.

SITUAÇÃO

Único time sem vencer na competição, a Chapecoense amarga a lanterna, com quatro pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento já é o São Paulo, com 15.

O próximo compromisso é um jogo direto na briga contra o rebaixamento. A Chapecoense enfrenta o América-MG, na segunda-feira, às 20h, na Arena Condá, pela 16ª rodada do Brasileirão.