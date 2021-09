Chapecoense anuncia ex-volante de Corinthians, Santos e Ponte

Chapecó, SC, 31 (AFI) – A reformulação no elenco da Chapecoense para o segundo turno do Campeonato Brasileiro continua. Depois de dispensar cinco jogadores na semana passada, a diretoria anunciou, nesta terça-feira, a chegada do volante Renê Júnior.

Ex-Corinthians, Santos, Bahia e Ponte Preta, o jogador de 31 anos não atua desde agosto do ano passado, quando estava no Coritiba, e fechou com a Chapecoense até dezembro de 2021. Neste período, Renê Júnior vai receber apenas auxílio moradia. Não está descartada sua permanência para 2022.

A decisão da diretoria em fechar um contrato de produtividade foi tomada pelo longo período inativo do volante e também pelos problemas físicos que acompanham o jogador nos últimos anos. Desde 2018, Renê Júnior disputou apenas 19 partidas.

Único time que ainda não venceu no Brasileirão, a Chapecoense tem apenas sete pontos e amarga a lanterna. A diferença para o Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de 11 pontos.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DA CHAPECOENSE

A Associação Chapecoense de Futebol oficializou, nesta terça-feira (31), a contratação do atleta Renê Júnior. O volante de 31 anos firmou contrato de produtividade com o clube alviverde e, a princípio, receberá apenas auxílio moradia.

Em seu currículo, Renê registra passagens pelo Fluminense, pelo Figueirense, pela Ponte Preta, pelo Santos, pelo Bahia, pelo Corinthians e pelo Coritiba – além de passagem pelo futebol chinês, onde defendeu o Guangzhou Evergrande.

Por ter disputado a sua última partida oficial em agosto de 2020, o volante passará por um período maior de preparação física a fim de recuperar o ritmo e estar preparado para os compromissos da sequência da temporada 2021 e, principalmente, da temporada 2022.