Chapecoense anuncia retorno de ex-atacante de São Paulo e Botafogo

Chapecó, SC, 20 (AFI) – Apesar do iminente rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense anunciou nesta sexta-feira a chegada do atacante Henrique Almeida, de 30 anos.

O jogador é um velho conhecido do torcedor alviverde. Em 2019, Henrique Almeida foi emprestado para a Chapecoense pelo Grêmio e deixou boa impressão. Em 12 jogos com a camisa alviverde, foram três gols.

Sem disputar uma partida oficial desde fevereiro do ano passado, quando estava no Goiás, Henrique Almeida vai passar por um período de recuperação física antes de ficar à disposição do técnico Pintado. Até por isso foi feito um contrato de produtividade.

Destaque das categorias de base do São Paulo e da Seleção Brasileira, Henrique Almeida passou por Vitória, Sport, Botafogo, Bahia, Coritiba, Grêmio e Goiás, além de ter atuado na Espanha, na Turquia e em Portugal.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DA CHAPECOENSE

“A Associação Chapecoense de Futebol oficializou, nesta sexta-feira (20), o retorno do atleta Henrique Almeida à equipe. O atacante de 30 anos defendeu o time alviverde em 2019 – quando disputou 12 partidas oficiais e marcou três gols.

Agora, o atleta – que estava concluindo o período de recuperação no Atlético-GO – volta à Chapecó sob contrato de produtividade: por ter realizado o seu último jogo em fevereiro de 2020, Henrique passará por um período maior de preparação física a fim de recuperar o ritmo e estar preparado para os compromissos da sequência da temporada 2021 e, principalmente, da temporada 2022.